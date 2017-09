Balingen Verkäuferlehre statt Militärdienst

Es ist offensichtlich: In den vergangenen drei Jahren hat sich für den jungen Eritreer viel zum Besseren gewendet: 2014 flüchtete er aus seinem Heimatland vor dem Militär. Ein Schleuser brachte den damals 18-Jährigen mit 450 anderen Flüchtlingen auf einem Boot nach Deutschland: Zunächst landete er in der Landeserstaufnahmestelle in Heidelberg, dann in der Asylunterkunft in der Balinger Beckstraße. Aktuell wohnt er in einer Wohngemeinschaft in Frommern.