Balingen Vergnügliche Hausrenovierung

Und dann kommt auch noch die Bauaufsichtsbehörde. Jetzt werden die Dinge erst richtig kompliziert.

Bereits zum fünften Mal hat das Volkstheater Balingen, diesmal unter der Regie von Sina Kohle und Michael Schwindt, ein Stück in Endingen uraufgeführt. Die Halle war vom Bürgerverein Endingen Aktiv dafür gemütlich und herbstlich geschmückt worden.

Alle Schauspieler überzeugten das Publikum mit ihren schauspielerischen Leistungen. Besonders angetan waren die Zuschauer von Ladislaus, der immer wieder für große Lacher sorgte. In den Pausen bewirtete Endingen Aktiv die Gäste.

"Ärger zu Hause – bei uns geht das Theater weiter!" erklärte Michael Schwindt nach dem großen und lang anhaltenden Applaus am Ende des Stücks: Geplant sind weitere sechs Aufführungen bis April 2017.

Die nächste findet am Samstag, 19. November, in der Turn- und Festhalle in Ostdorf statt. Auch dann wollen die acht Schauspieler, darunter Taxifahrerin Linda, alias Karin Wider und der Beamte von der Bauaufsicht Theodor alias Eduard Backfisch die Lachmuskeln des Publikums wieder strapazieren.