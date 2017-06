Balingen Verbieten, verschließen, verkleben?

In Haigerloch, so der dort zuständige 26 Jahre alte, frisch gebackene Meister für Bäderbetriebe, Jens Walter, sei die Welt eigentlich noch in Ordnung. Die großen Probleme wie sie in Deutschlands Großstädten wie München, Berlin oder Köln auftreten mögen, sieht er hier gar nicht. Die Haigerlocher Badeordnung sei aber auch eindeutig: Fotografieren ist verboten. "Das hört sich in der Theorie gut an, in der Praxis umzusetzen ist das aber nicht", sagt Jens Walter ganz klar. Das Personal, das Handys vor dem Freibadbesuch einsammelt und danach wieder ausgibt, das kontrolliert, ob die Linsen brav überklebt bleiben oder ob die, die ihre Handys abgegeben haben, nicht vielleicht doch eine kleine Kamera mitnehmen, habe er gar nicht. Für die junge Generation sei es eben selbstverständlich, jeden Moment ihres Lebens – gegebenenfalls auch das Badevergnügen an heißen Sommertagen mit Freunden – online im Netz zu teilen.

Walter setzt auf Schulung. Das Personal, bei ihm sind es zwei Fach- und mehrere Saisonkräfte, werde durch Gespräche, Anleitungen und Training immer wieder auf das Thema hingewiesen. Die Aufsicht am Beckenrand und im Bad und vor allem im Kinderbereich achte darauf, ob jemand Fotos schießt und dann das Gespräch suchen. "Da gilt es sensibel zu sein. Aber sie merken ja gleich, ob und was da einer im Schilde führt", sagt Walter und vertraut dem wachsamen Auge und guten Gespür seiner Kollegen.

Schwimmmeister Rainer Schneider aus Balingen, der mit seinen Kollegen auch die Bäder in Streichen, Engstlatt und Geislingen betreut, kann sich auf die Badeordnung berufen, die das "Fotografieren von Menschen ohne deren Einwilligung" nicht gestattet.

Er will es jedoch Eltern sowie Omas und Opas aber auch nicht verwehren, das Planschvergnügen ihres Nachwuchses aufs Bild zu bannen und hält von einem generellen Kameraverbot in Freibädern nichts. Auch deswegen nicht, weil man dann Regeln aufstellen müsste, deren Einhaltung man nicht genau kontrollieren könne. Aber: "Wir machen da die Augen ganz genau auf. Wer fotografiert was?" Vor drei Jahren, erinnert sich Schneider, sei ein Mann aufgefallen, der mehrfach junge Mädchen im Kinderplanschbecken fotografiert habe und der unflätig wurde, als das Personal ihn darauf ansprach. Schneider rief die Polizei. So etwas, so stellt er klar, sei aber der Ausnahmefall.

In Albstadts großem Spaßbad, dem badkap, ist Fotografieren erlaubt, solange sich niemand belästigt fühlt. "Aber", so die Badedienstleiterin Tamara Schreijäg, "wenn man sieht, dass jemand fremde Leute fotografiert, greifen die Aufsichten ein." Beschwerden von Badegästen hat sie bisher wenige erlebt.

In Tailfingens Naturfreibad, nur wenige Kilometer entfernt, gelten dagegen andere Regeln: Bereits am Eingang steht die Bäderordnung und die weist Gäste darauf hin, dass Fotografieren verboten ist.