Balingen Veränderung – großformatig und leuchtend

"Veränderung, das braucht Mut und Energie. Veränderung, das heißt, das eigene Leben immer wieder in die Hand nehmen und ihm eine neue Richtung geben", sagte Pfarrer Manfred Plog in der Begrüßung zur Ausstellungseröffnung. Für Marion Liebermann hat das Malen in einer solchen Veränderungsphase begonnen, wie sie in ihrer Einleitung erzählte. Nach 30 Jahren Selbstständigkeit zusammen mit ihrem Mann fing sie nach dem Verkauf der Firma mit dem Malen an. Inspiriert von Spaziergängen in der Natur und durch Musik setzt sie ihre Ideen um.

Frei und sehr persönlich erläuterte sie die Entstehung und Gestaltung der in der Ausstellung gezeigten Bilder. Auch der Umgang mit der Musik hat, wie sie sagte, ihr Leben geprägt und verändert. Und so war es nur naheliegend, dass sie ihre Harfenlehrerin mit zur Vernissage brachte. Zusammen mit dem Percussionisten Norbert Reinl spielte und sang Katarina Rudholzer sich in die Herzen der Besucher. Mit ihren meditativen Klängen gaben die beiden den Bildern von Marion Liebermann einen stimmigen Rahmen. Und so konnte das kleine feine Publikum beschwingt und mit Farbe erfüllt den Heimweg in den grauen Novembersonntag antreten.

Wer sich für einen Besuch der Ausstellung interessiert, kann sich beim Pfarramt Frommern melden und einen Termin vereinbaren, da das Gemeindehaus normalerweise abgeschlossen ist (Telefon (07433/93 00 64).