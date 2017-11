Balingen "Vater der Lieder" hätte es gefallen

Balingen-Zillhausen. Rund 20 Sängerinnen und Sänger aus den Kirchenchören und Gemeinden Streichen-Zillhausen, Dürrwangen-Stockenhausen, Frommern und Weilstetten sowie ebenso viele Sänger ohne Chorerfahrung hatten sich unter der Leitung von Anna-Lena Eisele zusammengefunden, um das fast zweistündige Programm einzustudieren.

Eisele, die den Chor "Online" in Endigen leitet, ist es gelungen, in nur wenigen Proben aus einer zusammengewürfelten Sängerschar einen kräftigen Chor zu formen, der das Leben und Werk Martin Luthers facettenreich zu Gehör brachte. Eingebettet in eine Powerpoint-Präsentation sowie mit Textbeiträgen von Gemeindepfarrer Ingo-Christoph Bauer und Kirchengemeinderatsmitglied Matthias Rädle wurden Stationen aus dem Leben Martin Luthers wiedergegeben, wobei die meisten der überwiegend einstimmig vorgetragenen Lieder aus dem Pop-Oratorium "Luther" von Michael Kunze und Dieter Falk stammten.

Ermöglicht wurde dies durch Christian Zimmermann (Piano und Keyboard), Marco Stickel (Gitarre und E-Bass) und Fabian Schweizer (Schlagzeug), die dem Konzert das nötige Fundament verliehen und für einen professionellen Sound sorgten, der vom Frommerner Pfarrer Manfred Plog am Mischpult überwacht wurde.