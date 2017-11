Balingen Varieté – mal rasant und mal zum Träumen

Die beiden Magier und Entertainer präsentieren in Balingen eine Varieté-Gala mit internationalen Spitzenkünstlern Internationale Künstler verwandeln an diesem Abend die Stadthalle Balingen in eine Showsensation der Extraklasse.

Akrobaten zeigen Höchstleistungen, Jongleure werfen Bälle und Keulen so schnell, dass man seinen Augen nicht mehr traut.

Komiker strapazieren die Bauchmuskeln, bis kein Auge mehr trocken bleibt. Die Magier verzaubern mit Unmöglichem und setzen die Gesetze der Physik und der Logik außer Kraft.