Balingen "Urtelen" auf der Zielgerade

Ziel sei es, nach der Sommerpause mit der Erschließung und im Frühjahr 2018 mit dem Verkauf zu beginnen, führte Wagner weiter aus. Er bezeichnete "Urtelen" als ein "wichtiges Baugebiet", unter anderem deshalb, weil es derzeit kein anderes mehr in Balingen gebe. Zudem sei der Bedarf an Bauplätzen in der Kernstadt groß. Deshalb sei davon auszugehen, dass die Plätze im Wohngebiet "Urtelen" schnell verkauft seien – auch deshalb, weil es ein "sehr hochwertiges Wohngebiet ist", von dem aus die Innenstadt schnell zu erreichen sei. Schule und Kindergarten befänden sich in der Nähe.