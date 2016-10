Balingen Update des globalen Irrsinns

So lässt sich’s ausgeglichen leben. Europa? Da war mal was. So etwas wie eine gemeinsame Idee. Heute zählt die gemeinsame Währung. Europa wird Fort Knox und alle in der Festung sollen so werden wie wir. Alles muss auf den Prüfstand – aber die Testgeräte kommen von VW. Da lacht die Klimakanzlerin. Und ihre silbergelockten StammwählerInnen schwenken begeistert die "Angie"-Schildchen.

Mit diebischer Lust verwandelt Urban Priol in seinem neuen Programm brandneue Nachrichten in aberwitzige Pointen, verdichtet und führt zusammen, was auf den ersten Blick gar nicht zusammengehört. Ein chronischer Chronist, stets am Puls der Zeit, wissend, dass morgen heute schon gestern ist – und dass es nur eine Zeit gibt, in der es wesentlich ist, aufzuwachen: Diese Zeit ist jetzt.

Priol liefert in seinem Bühnenprogramm ein tägliches Update des globalen Irrsinns, wühlt sich durch "Morgen-Magazin", "Mittags-Magazin" und die neuesten Wirrungen des Lebens, das immer dann dazwischen kommt, wenn man gerade etwas anderes vorhat. Was macht all das mit seinem Programm? Priol sagt: "Manchmal erkenne ich es am Abend selbst nicht wieder."

