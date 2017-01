Balingen Unterwasserwelt statt Märchen

Ob Plätke als Poseidon oder gar als Froschkönig erscheint oder seine Stellvertreterin Claudia Bareth als Nixe oder Seestern durchs Programm führen wird, darüber hüllt sich die größte Abteilung der TSG Balingen vorerst in tiefseehaftes Schweigen. Die Übungsleiter der Turnabteilung studieren mit ihren Gruppen Auftritte für die Jahresfeier ein, besorgen Kostüme und dekorieren die Eberthalle.

Wer in die "TSG-Unterwasserwelt" abtauchen will, kann dies kostenlos tun: Die Turnabteilung übernimmt die Kosten der Tauchtickets für Mitglieder, Familienangehörige, Freunde und Interessierte des Turnsports. Das Programm mit Poseidon, Seestern, Kugelfisch und Co. startet um 17 Uhr, ab 16 Uhr ist die Eberthalle geöffnet. Im Rahmen der "TSG-Unterwasserwelt" wird die Turnabteilung auch ihre Meister ehren.