Balingen Unterstützung aus Ungarn

Das Eröffnungsstück des Orchesters, das tatkräftig von zwei Hornspielern aus Ungarn und zwei Mitgliedern aus dem Balinger Musikverein unterstützt wurde, hätte mit dem Konzertmarsch "Opening" von Ernst Hoffmann nicht passender gewählt werden können.

Mit der Polka "Die Liebste" ging es im weiteren Verlauf nach Böhmen. Es folgte die Powerballade "Dream on" von Aerosmith und "A Discovery Fantasy" von Jan de Haan, das auf einer niederländischen Musik-Fernsehsendung basiert.

Nach zahlreichen Ehrungen, bei denen unter anderem Ursel Ruminsky mit der Fördermedaille Silber prämiert wurde, ging es weiter mit "Let it go" von Kristina Anderson-Lopez und Robert Lopez, sowie "Ross Roy" von Jacob de Haan, ehe es mit "A Christmas Carol Fantasy" mit den Arrangements von Takashi Hoshide und einem Medley mit "O Tannenbaum" und "Kommt lasset uns anbeten", sowie "O du fröhliche" und "Stille Nacht", bei denen die Besucher mitsangen, weihnachtlich wurde. Als Zugabe wurde noch "Happy" von Pharell Williams intoniert.