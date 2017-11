Balingen Unfall: Radfahrerin angefahren und verletzt

Der Opel-Fahrer wollte gegen 11.40 Uhr die Steinachstraße an der Kreuzung zur Schillerstraße geradeaus überqueren. Er hielt an der Stoppstelle kurz an und fuhr daraufhin weiter. Hierbei übersah er die 30-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war.

Die Frau wurde durch den Zusammenprall auf den Boden geschleudert und hierbei am Fuß verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro am Fahrrad.