Balingen Unfall: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Gegen 8.45 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Tieringer Straße in Richtung B 463. Der 56-Jährige kam aus der Unteren Dorfstraße, von der er nach rechts in die Tieringer Straße abgebogen war. Zur gleichen Zeit fuhr auf der Straße Stocken die spätere Unfallverursacherin an die Einmündung heran und wollte nach links in die Tieringer Straße abbiegen.

Sie sah den Motorradfahrer von links auf der Tieringer Straße kommen. Am Motorrad war vom vorherigen Abbiegen noch der Blinker rechts gesetzt. In der irrigen Annahme, das Motorrad biegt nach rechts in die Straße Stocken ab, fuhr die 63-Jährige an. Der Motorradfahrer bremste sofort stark ab, verlor aber die Kontrolle über seine Suzuki, stürzte und prallte noch leicht mit dem Smart der Frau zusammen.

Bei dem Sturz verletzte sich der 56-Jährige schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Auch der Smart wurde beschädigt. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.