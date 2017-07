Balingen Unfall: Auto bleibt auf Dach liegen

Die Frau, die aus Richtung Stockenhausen kam, hatte laut Polizeiangaben aus ungeklärtem Grund einen am Straßenrand geparkten Wagen übersehen und links am Heck gerammt. Das Fahrzeug wurde nach rechts in ein Garagentor gedrückt; der Wagen der Unfallverursacherin schleuderte, überschlug sich und blieb dann mitten auf der Straße auf dem Dach liegen.

Beherzte Helfer zogen die Frau und das Kind noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Autowrack.

Die zwei Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht – die Fahrerin nach Balingen, das Kind nach Tübingen. Die Polizei ging am Freitagnachmittag von eher leichten Verletzungen aus.