Balingen Unfall auf B 27: Autofahrer will Katze ausweichen

Der 24-Jährige war auf der Fahrt in Richtung Tübingen, als ihm am Montagabend zwischen Balingen und Engstlatt eine Katze vor sein Auto lief. Der Mini-Fahrer wich der Katze reflexartig aus, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke.

Von dort schleuderte es den Mini Cooper wieder auf die Fahrbahn zurück. Bei der Kollision wurden drei Schutzplanken in Mitleidenschaft gezogen. An dem Mini Cooper entstand Totalschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Katze hatte trotz der schnellen Reaktion des Autofahrers kein Glück - sie wurde überfahren.