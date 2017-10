Balingen Und wieder bleibt der Torerfolg aus

Balingen. Was sich Präsident Arne Stumpp, Geschäftsführer Wolfgang Strobel und Hans Schreyeck gewünscht hätten, wäre eine klare Zusage gewesen, dass sich der Zollernalbkreis mit einer siebenstelligen Summe an den Kosten einer neuen, größeren, erstligatauglichen Handball-Arena beteiligt: 15 Millionen soll sie kosten; davon würden, wenn es nach dem HBW ginge, die Stadt Balingen, der Landkreis und ein noch unbekannter Namensgeber die Hälfte zahlen – das Land bleibt außen vor; es hat auf die Avancen des HBW nicht reagiert. Als Summen stehen 3,75 Millionen Euro für Balingen und 2,25 Millionen für den Kreis im Raum; im Falle des Taufpaten ist an 1,5 Millionen gedacht – Ratenzahlung, gestreckt über 15 Jahre, wäre auch eine Option. 7,5 Millionen Euro will der HBW selber schultern; kalkulatorisch hätte die Halle nach 15 Euro noch eine Restschuld von von fünf Millionen Euro.

2,25 Millionen Euro – auch die definitiv wohlwollende Kreisverwaltung hatte die Zahl nicht ihren Beschlussvorschlag aufgenommen, aber immerhin eine "namhafte Summe" in Aussicht gestellt. Außerdem sagte sie den Kreisräten zu, im weiteren Verlauf des Projekts noch offene Fragen, etwa zu Nutzungsrechten, Steuer, Eigentumstitel und was der Dinge mehr sind, zu klären. Das leuchtete vor allem den Christdemokraten nicht ein: Heinrich Götz war grundsätzlich gegen eine Förderung – "wir machen ein Fass auf" – ; Dörte Conradi vertrat den Mehrrheitsstandpunkt, dass die Beschlussreihenfolge geändert werden müsse: erst prüfen, dann versprechen! Heiko Lebherz (CDU) und Andreas Hauser (Linke) erinnerten daran, wieviele Bitten von Beratungsstellen und Kleinstbühnen um "läppische Beträge" schon abgeschmettert wurden. "Das nächste Mal sollten wir uns daran erinnern!"

Die drei HBW-Vertreter hatten mit diesem Gegenwind offenbar nicht gerechnet und wirkten ratlos. Ein Investorenmodell, das der Verein erwogen hatte, hat sich aus finaziellen und rechtlichen Gründen zerschlagen; man bräuchte dringend feste Zusagen von Sponsoren, um dem Stein ins Rollen zu bringen, aber offensichtlich kommt man nicht vom Fleck. "Wir drehen uns im Kreis", bekannte Arne Stumpp, und Hans Schreyeck wurde noch deutlicher. "Wir wissen nicht, ob wir weitermachen können." Was langfristig das Ende aller Bundesligaambitionen bedeuten würde.