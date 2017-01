Balingen Unbekannter löst Radmuttern an drei Reifen

Balingen/Bisingen. Nur kurz nachdem der 43-Jährige am Samstag gegen 14.25 Uhr in Engstlatt in der Hechinger Straße losgefahren war, hörte er ein Klappern, weshalb er seine Fahrt stoppte. Beim Anhalten löste sich das linke Vorderrad von der Nabe. Der Autofahrer stellte danach fest, dass außerdem an zwei weiteren Rädern die Muttern gelöst waren. Der Wagen stand seit Donnerstagabend in der Hechinger Straße. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07471/9 88 00 zu melden.