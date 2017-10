Balingen-Frommern. Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch vom Betriebsgelände eines Unternehmens in der Max-Planck-Straße in Frommern einen Kleinbagger im Wert von rund 20 000 Euro gestohlen. Die Kriminellen durchtrennten den Zaun des Firmenareals und verschafften sich so Zugang auf das Gelände. Dort entwendeten die Täter das 1,8 Tonnen schwere Baufahrzeug vom Typ Firma Wacker Neuson ET 18. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Frommern unter Telefon 07433/9 98 50 10 entgegen.