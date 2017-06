Balingen Umweltzone: zwei Beanstandungen

Aber nicht nur in der Innenstadt wird kontrolliert. Das Ordnungsamt ist auch in den Stadtteilen unterwegs und achtet auf Verstöße. Ärger gab es bei den zwei Beanstandungen bisher keinen. Die Strafen seien akzeptiert worden. "Beim Ordnungsamt gab es bisher nur sachliche Anfragen zu möglichen Ausnahmegenehmigungen, Zuständigkeiten und dem örtlichen Geltungsbereich der Umweltzone", so Luppold.

Auch der fließende Verkehr, also alle fahrenden Autos, können kontrolliert werden. Dafür ist aber dann die Polizei zuständig. Auf Nachfrage war von Thomas Kalmbach, Pressesprecher der Polizeidirektion Tuttlingen, zu erfahren, dass seitens der Polizei noch keine gezielten Kontrollen in Balingen gemacht worden seien. Auch im täglichen Streifendienst habe es seit Bestehen der Umweltzone noch keine Beanstandungen gegeben.

Auch wenn die fortgesetzten Messungen der Stickstoffdioxid-Belastung in Balingen zeigen, dass die Grenzwerte bis Mitte April unter der maximal erlaubten Konzentration von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft lagen – an eine Abschaffung der kontrovers diskutierten Umweltzone ist derzeit nicht zu denken. Dafür müsste der Grenzwert über drei Jahre im Mittel unterschritten werden.