Balingen Umweltzone und Tempo 30 "unverhältnismäßig"

Grundsätzlich, so heißt es in dem Entwurf, erkenne die Stadtverwaltung die Notwendigkeit an, Schritte zur Stickstoffdioxidminderung zu ergreifen. Allerdings seien die vom RP vorgeschlagenen Maßnahmen – eine Umweltzone für das ganze Balinger Stadtgebiet sowie das durchgängige Tempo-30-Limit auf der Bundesstraßen-27-Ortsdurchfahrt in Endingen – zur Reduzierung nicht effektiv geeignet; beides sei zudem "unverhältnismäßig". Die Stadtverwaltung verweist auf die "veraltete Datenbasis", auf "überhöhte rechnerische Überschreitungen der Stickstoffdioxidwerte" und die vom RP außer Acht gelassene Wirkung der "natürlich Flottenerneuerung".

Wie berichtet, hatten Messungen allein in Endingen eine geringfügige Überschreitung des Grenzwerts ergeben. Auf Basis dieses Werts wurden – rein rechnerisch, ohne konkrete Messungen – Überschreitungen auch an anderen Stellen der Stadt festgestellt. Diese Rechenwerte seien "nachweisbar überhöht". Im Vergleich dazu bewirkten die vom RP angedachten Maßnahmen nach Meinung der Stadtverwaltung eine hohe Betroffenheit aller Balinger; das wiederum stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag, der dadurch reduzierten Schadstoffminderung.

Statt der vom RP vorgeschlagenen drastischen Mittel schlägt das Balinger Rathaus vor, auf der B 27 in Endingen eine Linksabbiegespur hin zur Lehrstraße einzurichten. Diese soll 2017 kommen. Dadurch müssten an dieser Stelle Autos in der Ortsdurchfahrt nicht mehr so oft abbremsen und wieder beschleunigen wie jetzt. Allein dadurch reduziere sich der Schadstoffausstoß so stark, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid wohl unterschritten werde.