Balingen Umweltzone kommt auf den Prüfstand

Das ist das Ergebnis der Verhandlungen, die zwischen Regierungspräsident Klaus Tappeser, dem Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann, Landrat Günther-Martin Pauli und Vertretern des Umweltministeriums stattgefunden haben. Damit haben die Argumente der Balinger Stadtverwaltung zumindest teilweise Gehör bei der Tübinger Behörde gefunden, die noch im November auf der Einführung der Umweltzone und damit verbunden die Pflicht zur grünen Plakette im ganzen Stadtgebiet beharrte.

Reichen bereits umgesetzte Maßnahmen aus?

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), die bereits im Jahr 2013 die Messungen in Endingen ausgeführt hatte, wird ab Januar erneut "orientierende Messungen des Luftschadstoffes Stickstoffdioxid" vornehmen. Diese Messungen sollen zeigen, ob die von der Stadt Balingen bereits außerplanmäßig umgesetzten beziehungsweise vorgesehenen Maßnahmen sowie ganztags Tempo 30 in der Schömberger Straße in Endingen, das wie geplant vom 1. Januar 2017 an gelten soll, zur Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit ausreichen.