Balingen Umweltzone: Erst zwei Beanstandungen

Die Trefferquote sei noch relativ gering, informiert Luppold. "Seit Einführung der Umweltzone wurden von den Mitarbeitern des Vollzugsdiensts erst zwei geparkte Autos mit gelber Plakette festgestellt." Wird man erwischt, so Luppold weiter, kann es schnell teuer werden: Ein Verstoß wird mit 80 Euro Bußgeld zuzüglich der Gebühren und Auslagen – insgesamt also mit 108,50 Euro geahndet. Doch nicht nur in der Innenstadt wird kontrolliert. Das Ordnungsamt ist auch in den Stadtteilen unterwegs und achtet auf Verstöße.

Ärger gab es bei den zwei Beanstandungen bisher keinen. Die Strafen seien akzeptiert worden. "Beim Ordnungsamt gab es bisher nur sachliche Anfragen zu möglichen Ausnahmegenehmigungen, Zuständigkeiten und dem örtlichen Geltungsbereich der Umweltzone", so Luppold.

Doch auch der fließende Verkehr, also alle fahrenden Autos, können kontrolliert werden. Dafür ist aber dann die Polizei zuständig. Auf Nachfrage war von Thomas Kalmbach, Pressesprecher der Polizeidirektion in Tuttlingen, zu erfahren, dass seitens der Polizei noch keine gezielten Kontrollen in Balingen gemacht wurden. Auch im täglichen Streifendienst habe es seit Bestehen der Umweltzone noch keine Beanstandungen gegeben.