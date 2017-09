Balingen Um wenige Stimmen geändert

Balingen. Der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Cornelia Staab hat am Freitag das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen festgestellt. Bei der Prüfung der insgesamt 325 Niederschriften aus den 275 Wahlbezirken und den 50 Briefwahlbezirken im hiesigen Wahlbezirk hat sich das Endergebnis um nur einige wenige Stimmen bei den Erst- und Zweitstimmen verändert, was sich auf das Ergebnis, ausgedrückt in Prozent, nicht ausgewirkt hat.