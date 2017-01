Balingen Uhls Ratschlag: "Frommern first!"

Oberbürgermeister Helmut Reitemann betonte in der Gemeinderatssitzung, dass Uhl Frommern nach vorne gebracht habe. Der scheidenden Ortsvorsteher hielt unter anderem fest, dass es ihm nie gelungen sei, ein so gutes Wahl-Ergebnis zu erzielen wie sein Nachfolger Stephan Reuß. Diesem empfahl er als Leitspruch: "Frommern first!"