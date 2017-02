Balingen Uhl im Krankenhaus: Festakt abgesagt

Uhl wurde in eine Tübinger Klinik eingeliefert und musste operiert werden. Er war in Frommern insgesamt rund 50 Jahre lang erst Bürgermeister und seit 1975 Ortsvorsteher. Am Dienstag war er im Gemeinderat aus dem Ehrenbeamtenverhältnis verabschiedet worden.

Bei dem geplanten Festakt in der Turnhalle wollten unter anderem Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß Grußworte halten. Es war auch ein Festvortrag von Ingrid Helber und Günther Meinhold geplant. Wann die Veranstaltung nachgeholt wird, steht noch nicht fest.