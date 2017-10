Balingen Übler Gestank über Stadt und Ortsteilen

Los ging es gegen 18 Uhr mit einem leichten Geruch nach Gülle, ehe der "Duft" gegen 19 Uhr seinen Höhepunkt erreichte. Das bestätigen auch zahlreiche Kommentatoren auf unserer Facebookseite Schwarzwälder Bote Balingen. Von "Fischgestank" ist da die Rede, von "Verwesung" und von "Bahnhofs-WC".

Was aber war die Ursache für den Geruch? Die Balinger Behörden gaben sich bei den ersten Anfragen überrascht. Die Pressestelle am Landratsamt will den Sachverhalt klären. Auch Jürgen Luppold, Pressesprecher der Stadt Balingen, verweist auf internen Klärungsbedarf. Ob Gülle, Abwasser oder Müll - bislang beruht alles nur auf Spekulationen.

Wahrgenommen wurde der Gestank jedoch von vielen - auch von der Polizei. Beim Balinger Polizeirevier war zu erfahren, dass Anrufe von besorgten Bürgern eingegangen seien. Diese haben die Polizisten jedoch an das Ordnungsamt verwiesen.