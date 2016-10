Balingen TVW-Frauen verlieren unglücklich

Aber nach dem die TVW-Frauen im Angriff einige Holz-Treffer verzeichneten, schaffte es Nellingen, sich mit 26:23 (53.) wieder auf drei Tore abzusetzen. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich wieder heran, lagen 50 Sekunden vor Ende mit einem Tor hinten und waren im Angriff. "Dann haben die Schiedsrichter bei Carina Zanger ein Fußspiel gepfiffen, obwohl sie die Hand am Ball hatte", sagt Beutter. So kam Nellingen wieder in Ballbesitz und Weilstetten stellte auf offene Manndeckung um. aber die Gäste spielten sich in den letzten 15 Sekunden in der eigenen Hälfte den Ball zu, ohne dafür ein Zeitspiel zu erhalten und brachten so den knappen Vorsprung über die Zeit.

"Wir haben fast alles richtig gemacht, sind aber nicht belohnt worden", sagt Beutter und fügt an: "Aber wir sind dran und können in der Württembergliga mithalten." TV Weilstetten: Dawinja Falter, Yvonne Lederer; Carina Zanger (9), Luisa Haug, Verena Pagallies (1), Sara Heinzler (2), Amelie Klaiber, Michelle Terendy (3), Hanna Bohn, Grit Herre, Sonja Maute (8/2), Gabriela Nadj (1), Vivian Schäfer (3).