Balingen TV Weilstetten steht insgesamt gut da

Marc Single, Leiter der Leichtathletikabteilung, sagte, dass das Jahr 2016 das erfolgreichste seit langer Zeit gewesen sei. 27 Regional- und 75 Kreismeisterschaften wurden eingefahren, 128 Sportlern gelang das Sportabzeichen, 56 das Mehrkampfabzeichen und 57 das KILA-Abzeichen für Kinder. Erfolgreichster Athlet war Joshua Kommer, der den fünften Platz im Neunkampf der Altersklasse U 14 bei den Deutschen Meisterschaften belegte.

Aushängeschild der Handballabteilung unter dem Vorsitz von Dietmar Kipp ist die erste Herrenmannschaft, die souveräner Tabellenführer der Württemberg-Liga ist. "Eine starke Truppe mit dem klaren Ziel Oberliga vor Augen", findet Kipp. Die Ausbildung trage gute Früchte: "Gerade einmal zwei Spieler sind nicht aus der eigenen JSG-Jugend". Die zweite Mannschaft, die in der vergangenen Saison nur knapp den Klassenerhalt in der Landesligaliga erreichte, steht kurz vor dem Ligaverbleib in diesem Jahr, die dritte Mannschaft belegt den vierten Rang in der B-Liga. Die erste Frauenmannschaft ist nach dem letztjährigen Aufstieg Schlusslicht in der Württemberg-Liga.

Lea Weckenmann, die bei der JSG Balingen-Weilstetten ein soziales Jahr absolviert, verkündete ebenfalls die "erfolgreichste Saison seit Bestehen". Die A-Jugend wurde in der Saison 2015/16 deutscher Meister und hat in diesem Jahr in der Bundesliga schon jetzt den zweiten Platz sicher, die C-Jugend wurde baden-württembergischer Pokalsieger.

Der Weilstettener Ortsvorsteher Wolfgang Schneider hob die Bedeutung des TV für die Stadt und das Gemeindeleben hervor. "Vor allem die erstklassige Jugendarbeit ist von unschätzbarem Wert. Der TV Weilstetten ist ein Verein im Aufwind, der auch zukünftig seine Ambitionen wahren wird", so Schneider.

Die Vorstandschaft um Steffen König, Kassenchef Manfred Beilharz und Helmut Haigis, dem Vorsitzenden Sport und Organisation, wurde wie die vom Vorstand vorgeschlagenen Beisitzer und die Kassenprüfer Sepp Horn und Walter Stotz einstimmig wiedergewählt. Neuer Schriftführer ist Johannes Konrad.

Im Rahmen der Versammlung wurden zudem treue Mitglieder geehrt. Zahlreiche bronzene, silberne und goldene Ehrennadeln wurden verliehen. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Rudi und Karl Haug, Manfred und Kurt Haigis sowie Lambert Schäfer ausgezeichnet.