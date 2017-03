Balingen Turnerinnen erreichen Platz auf dem Podest

Ein starkes Teilnehmerfeld, bestehend aus den Turnerinnen aus Mannheim, Ostfildern und Gengenbach, erwartete das Team aus Balingen beim Wettkampf in Lahr. Routiniert packten die erfahrenen Turnerinnen den Wettbewerb im Vierkampf an und absolvierten auf sehr hohem Niveau ihre Übungen in ihrer jeweiligen Leistungsklasse. Anspruchsvolle Elemente wurden dabei am Sprung, Barren, Balken und Boden gekonnt vorgeturnt. Trotz souveräner Leistung war es enorm schwer, gegen die starke Konkurrenz anzukommen. Wie im vergangenen Jahr dominierte von Anfang an die Turnriege des Ludwig-Frank- Gymnasiums aus Mannheim. Deren Teilnehmerinnen, die alle auf Bundesebene turnen, glänzten am Wettkampftag durch Perfektion schwieriger Turnelemente.

Unerreichbar und mit großem Vorsprung belegte diese Mannschaft den ersten Platz. Mit einem hauchdünnen Abstand von 0,7 Punkten zum Zweitplatzierten, dem Gymnasium aus Gengenbach, sicherten sich die Mädchen vom Gymnasium Balingen den beachtlichen dritten Platz.