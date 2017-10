Balingen Tüfteln und gestalten

In der Jugendtechnikschule geht es um die Frage: Kann man ein Klavier aus Bananen bauen? Junge Techniker erhalten die Antwort am 2. November im Kurs "Elektronik leichtgemacht mit MakeyMakey".

Wer schon immer wissen wollte, wie ein PC von innen aussieht, kann am 4. November am "Computer-Schlachtfest" teilnehmen. Die Teilnehmer bauen einen Computer auseinander und wieder zusammen. Sie lernen dabei die einzelnen Komponenten und deren Funktionen kennen.

Um kleine Teile anderer Art geht in der Modellbahnwerkstatt. Kinder ab zehn Jahren können an drei Tagen ihr eigenes Modul gestalten, das später Teil einer Modelleisenbahn wird. Die Modellbahnwerkstatt mit Ganztagsbetreuung beginnt am 2. November.