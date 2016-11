Balingen/Tübingen Kommt Umweltzone für ganze Stadt?

Derzeit ist das Referat Industrie/Schwerpunkt Luftreinhaltung der Abteilung Umwelt im RP damit befasst, gegen den Plan eingegangene Einwendungen zu sichten. 19 Betriebe, Einzelpersonen, Verbände und Verwaltungsstellen hätten sich zu Wort gemeldet, berichtet Simon Kistner aus dem RP.

Es gehe nun darum, Interessen zu gewichten und die Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zu prüfen. Am Ende dieses Prozesses werde dann ein Abwägungsdokument stehen – und festgelegt, was Balingen zu tun hat, um die Schadstoffbelastung der Bürger zu reduzieren.

Der Entwurf des Luftreinhalteplans sah zwei Maßnahmen vor: die Umweltzone für ganz Balingen sowie die grundsätzliche Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit in der Endinger Ortsdurchfahrt auf 30 Stundenkilometer. Dagegen gab und gibt es bei der Balinger Stadtverwaltung sowie im Gemeinderat massive Vorbehalte: Eine Umweltzone, von der die ganze Stadt umfasst ist, wäre, so die Argumentation, unverhältnismäßig. Schließlich seien lediglich in der Endinger Ortsdurchfahrt überhöhte Stickoxid-Werte gemessen worden; schließlich lägen diese auch nur leicht über dem gesetzlich festgelegten Grenzwert; und schließlich beruhten die Werte, die das RP andere verkehrsbelastete Straßen in Balingen annimmt, auf Hochrechnungen und nicht auf tatsächlichen Messungen.