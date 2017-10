Balingen/Tübingen Klinikmitarbeiter weisen auf Personalnot hin

Balingen/Tübingen - Laut der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind an den mehrtägigen Aktionen unter anderem auch das Zollernalb-Klinikum Balingen und das Uniklinikum Tübingen beteiligt. Zu dem Protest gehöre, dass die Beschäftigten an bestimmten Tagen Überstunden verweigern und Pausen so nehmen, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind.