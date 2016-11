Balingen/Tübingen Investor steigt bei medigroba ein

Der Tübinger Healthcare-Investor plant, die Gesellschaft zu einem führenden deutschen Anbieter von Hilfs- und Pflegemitteln auszubauen. Dazu sollen sowohl das organische Wachstum vorangetrieben als auch gezielte Akquisitionen durchgeführt werden, wie die Gesellschaft mitteilt.

"Seit vielen Jahren steht medigroba für patientenfreundlichen Service und hohe Leistungsqualität. Das Unternehmen ist in einem dynamisch wachsenden Markt gut positioniert. In den nächsten Jahren wollen wir das Wachstum weiter vorantreiben, auch durch Zukäufe von anderen Homecare-Anbietern in Deutschland", erklärt Uwe Steinbacher, Managing Partner bei SHS.

Medigroba-Geschäftsführer Frank Franzen ergänzt: "Wir sind sehr froh, dass sich mit SHS ein erfahrener Healthcare-Investor als neuer Hauptgesellschafter an medigroba beteiligt. SHS wird das weitere Wachstum der Gesellschaft begleiten, für Stabilität und Kontinuität stehen und damit auch unseren Kunden und Mitarbeitern eine hervorragende Perspektive bieten." Und Bodo Weinitschke, ebenfalls Geschäftsführer der medigroba GmbH, hält fest: "Wir freuen uns auf die Aufgaben, die vor uns liegen. Zusammen mit den motivierten Mitarbeitern planen wir, medigroba auch über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus als zuverlässigen Partner von Kliniken, Pflegeheimen und Krankenkassen zu etablieren." Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter, Stefan Allgayer, werde den Übergang in den kommenden Monaten aktiv begleiten, heißt es weiter.