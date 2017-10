VERBANDSLIGA TSV Frommern – SV Eutingen (Sonntag, 11 Uhr, Sportgelände "Lau" Hartheim). "Drei Punkte müssen her", lautet die Devise für die Verbandsliga-Frauen des TSV Frommern, wenn das noch sieg- und punktlose Schlusslicht gastiert. Dennoch will das Team um TSV-Coach Jogi Fecker die Gäste aus dem Gäu nicht, denn in den Spielzeiten zuvor entpuppte sich Eutingen immer als unangenehm zu spielender Gegner. REGIONENLIGA (hor). FV 08 Rottweil – SV Unterdigisheim (Samstag, 17 Uhr). Das ewig junge Topduell brachte in der Vergangenheit viele spannende Partien in Meisterschaft und Pokal. Und nachdem beide ihre erste Niederlage kassierten, stehen sie jetzt etwas unter Zugzwang. Mit einem interessanten und engen Match ist zu rechnen. BEZIRKSLIGA SG Herrenzimmern/Villingendorf II – TSV Geislingen (Samstag, 14.30 Uhr).Nach dem die Geislinger Frauen zuletzt beim 10:1 gegen Göllsdorf ihren ersten Saisonsieg feierten, wollen sie nun in Herrenzimmern nachlegen. FV Rot-Weiß Ebingen – SG Frittlingen/Wilflingen (Samstag, 16 Uhr). Ohne Punktverlust führen die Rothosen-Frauen die Tabelle an. Das soll auch gegen die noch sieglosen Gäste so bleiben. Der FV geht als klarer Favorit in die Partie. SG Locherhof/Mariazell – TSV Stetten/Hechingen (Samstag 17 Uhr). Zum Verfolgerduell gastieren die Stettener Frauen beim Tabellendritten in Locherhof. Nach der Derbyniederlage gegen Ebingen wollen die TSV-Frauen um Spielertrainerin Katrin Strobel nun wieder in die Erfolgsspur zurück. Doch die Gastgeberinnen werden alles daran setzen, um dies zu verhindern und vorne dran zu bleiben; beträgt doch der Rückstand auf Tabellenführer RW Ebingen nur zwei Punkte. FC Göllsdorf – SV Schwenningen (Samstag, 17 Uhr). Das Kellerduell steigt in Göllsdorf, wenn der Tabellenvorletzte das Schlusslicht empfängt. Beide Teams sind noch ohne Punkte­- nach der Partie wird sich zeigen, wer über die ersten Zähler jubeln darf. Leichter Favorit sind die Gastgeber.