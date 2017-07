Balingen TSG und Co. testen

Den ersten Auftritt nach der Sommerpause hatten die Jungs von TSG-Cheftrainer am Dienstagabend bei Landesligaaufsteiger TSV Straßberg. Am Ende hieß es 3:0 für den Oberligisten, der aber erst nach 72 Minuten zum ersten Treffer kam. "Für das erste Spiel war es okay. Aber es war schon zu sehen, dass wir noch viel Luft nach oben haben", resümierte Volkwein. Eine Steigerung erwartet der Balinger Chefcoach im nächsten Test am Samstag um 13 Uhr beim Verbandsligisten VfL Sindelfingen. "Dort werden in der Defensive sicher anders gefordert werden als gegen Straßberg, das es taktisch vor allem defensiv gut gemacht hat, aber in der Offensive nicht viele Chancen hatte", sagt Volkwein. " Dennoch erwarte ich, dass wir in Sindelfingen zu Null spielen und zu mehr Torabschlüssen kommen. Denn wir wollen spielerisch wieder weiterkommen."

Seit Anfang dieser Woche sind auch die Verbandsliga-Kicker des FC 07 Albstadt wieder im Training. Am Samstag bestreiten um 18 Uhr die Jungs von FC-Trainer Alexander Eberhart ihr erstes Testspiel beim TSV Straßberg. "Die ersten Trainingseinheiten waren gut. Das macht Appetit auf mehr", sagt Eberhart, "Alle haben prima mitgezogen, und die Neuen haben sich als gute Jungs erwiesen, die sehr motiviert sind. von unserem ersten Testspiel erwarte ich, dass es die Spieler als Training unter Wettbewerbsbedingungen sehen. Sie sollen vor allem viel Laufbereitschaft zeigen und sich in den 90 Minuten weitere Kondition holen."

Für Gegner Straßberg ist es bereits das dritte Testspiel in dieser Woche. Nach dem 0:3 gegen die TSG Balingen waren die Jungs von TSV-Trainer Oliver Pfaff bereits tags darauf wieder gegen den Donau-Bezirksligisten FC Mengen am Ball, den sie nach 0:2-Rückstand durch Treffer von Raffael Keinath, Franz Hahn und Mert Kayhan noch 3:2 bezwangen. "Die Strapazen vom Vortag waren den Jungs noch anzumerken; aber sie haben Moral gezeigt", sagt Pfaff, der sich gegen Albstadt zum Ziel gesetzt hat, "nicht unter die Räder zu kommen". "Eine knappe Niederlage wäre gut."