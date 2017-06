Balingen TSG-Turner freuen sich auf Berlin

Balingen. 80 000 Teilnehmer aus 3200 Vereinen sowie bis zu 30 000 Tagesgäste werden zu dieser bundesweit größten Veranstaltung in der Pfingstwoche erwartet. Zum fünften Mal ist Berlin Ausrichterin des sportlichen Megaevents, das zahllose Freizeitsportler ebenso wie Profis und Zuschauer ins Olympiastadion zur Stadiongala, in die Festmeile oder an viele andere Veranstaltungs- und Wettkampfstätten zu erstklassigem Spitzensport in Abwechslung mit faszinierendem Breitensport lockt.

Und mitten in dieser bunten Vielfalt will sich eine 35-köpfige Gruppe der Turnabteilung der TSG Balingen sich von der sprichwörtlichen Fröhlichkeit anstecken lassen. Seit vielen Jahren haben die TSGler keine dieser Veranstaltungen ausgelassen, das Turnfestvirus treibt sie in regelmäßigen Abständen zu allen Landes- sowie Deutschen Turnfesten. Schon 2005 waren die Balinger Turner zu Gast in Berlin und damals sportlich sehr erfolgreich.

Am morgigen Samstag werden die Balinger in aller Herrgottsfrühe zusammen mit neun Turnern aus Geislingen von der BizerbaArena aus in Richtung Berlin aufbrechen. Angeführt wird die Abordnung der Balinger Turnabteilung von den Oberturnwartinnen Denise Seemann und Conny Ballé, der stellvertretenden Abteilungsleiterin Claudia Bareth sowie Rudi Bareth, dem Trainer der erfolgreichen Mädchenriegen.