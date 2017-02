Balingen TSG-Test gegen Tübingen ohne Sieger

Mit einem 1:1-Unentschieden mussten sich die Oberliga-Fußballer der TSG Balingen gegen Landesliga-Tabellenführer TSG Tübingen begnügen. Marc Pettenkofer, der seinen Vertrag unlängst vorzeitig verlängert hat, brachte die Eyachstädter zwar nach 14 Minuten mit 1:0 in Führung, doch nur drei Minuten später gelang Ferdinand Schwarz der 1:1-Ausgleich. Vor allem im zweiten Durchgang war Balingen gegen die tief stehenden Gäste, die geschickt die Räume eng machten, die spielbestimmende Mannschaft und kam zu zahlreichen guten Chancen, um weitere Treffer zu erzielen. Doch die Volkwein-Elf ließ diese ungenutzt, und so blieb es am Ende beim 1:1. Dennoch war TSG-Cheftrainer Ralf Volkwein nicht unzufrieden. "Wir hatten eine sehr harte Trainingswoche hinter uns. Von daher bin ich mit der Laufbereitschaft der Jungs zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir gegen einen gut organisierten Gegner den Ball prima laufen lassen und uns auch gute Gelegenheiten erspielt. Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Daran müssen wir noch arbeiten."