Balingen TSG-Posse geht in die Verlängerung

Engelhardt, 45 Jahre alt, seit 33 Jahren Mitglied der TSG, will sich damit nicht so einfach abfinden. Er klagt gegen die Kündigung. Er will das einbehaltene Arbeitsentgelt zurück. Und das Hausverbot will er nicht akzeptieren. So beschäftigt der Fall nun das Arbeitsgericht, und Richter Schwiedel hörte sich am Freitag beim Gütetermin die ganz unterschiedlichen Argumentationen an. Dabei glänzten die TSG-Chefs durch Abwesenheit. Hirthes Erscheinen war zwar zunächst vom Gericht angeordnet worden; das wurde aber widerrufen, weil sie, so ihre Erklärung gegenüber dem Arbeitsgericht, in der Sache nichts beitragen könne.

So legte Rechtsanwalt Wurster die Ansicht der TSG dar. Demnach könne man im Falle Engelhardts trotz eines bestehenden Arbeitsvertrags nicht von einem Arbeitsverhältnis ausgehen. Vielmehr habe lediglich eine ehrenamtliche Tätigkeit bestanden. Deshalb genieße der Co-Trainer auch keinen Kündigungsschutz, schon gar keinen aufgrund seiner teilweisen Schwerbehinderung. Weil es sich um kein Arbeitsverhältnis gehandelt habe, sei das Arbeitsgericht auch gar nicht zuständig, so Wurster.

Und das Hausverbot, nun, das sei ausgesprochen worden, weil es zwischen den TSG-Chefs und Engelhardt "atmosphärische Störungen" gebe. Worum es da genau geht, wollte Wurster nicht näher ausführen, er sprach unkonkret von "bestimmten Vorfällen". Dass von diesem Hausverbot auch Engelhardts Frau betroffen ist, quittierte Richter Schwiedel, obwohl das nicht in sein Arbeitsgebiet fällt, mit einem etwas ungläubigen Gesichtsausdruck.

Engelhardts Anwalt Friedemann sprach dagegen hinsichtlich des Hausverbots für die Bizerba-Arena von "reiner Willkür". Engelhardt habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark für die TSG engagiert, so könne der Verein nun nicht mit ihm umgehen. Das Hausverbot sei ein "sehr emotionales Thema" für seinen Mandanten: Der Fußballmann wolle die Spiele der TSG-Kicker sehen.

Dass ein Arbeitsverhältnis zwischen der TSG und seinem Mandanten bestand, daran habe er keinen Zweifel, so Friedemann: Der Arbeitsvertrag enthalte Weisungen, die eindeutig über eine ehrenamtliche, freie Mitarbeit hinausgingen. Die TSG habe sich als Arbeitsgeberin zudem, was nicht erlaubt sei, widersprüchlich verhalten, indem sie zunächst eine Abmahnung und dann eine Kündigung aus demselben Grund ausgesprochen habe: In der Kündigung sei dieser Grund zwar nicht explizit genannt, allerdings habe Fußball-Abteilungsleiter Haußmann in einem Zeitungsinterview den angeblich nicht genehmigten Urlaub als Begründung für die Kündigung genannt. Und im übrigen, so Friedemann, sei Engelhardts Urlaub sehr wohl abgesprochen gewesen, mit Ralph Conzelmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Fußball-Abteilung, und auch mit Chef-Trainer Ralf Volkswein.

Nachdem eine Einigung nicht erreicht wurde, geht die Sache nun in eine erneute Verlängerung. Richter Schwiedel deutete seine Bereitschaft zur weiteren Moderation an. Die Anwälte wollen in den nächsten Tagen noch einmal miteinander reden.

Grundsätzlich hat in der Bizerba-Arena die Stadt Balingen das Hausrecht. Dieses werde auch nicht an Vereine übertragen, so Harry Jenter, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Vereine. Eine Hausrechtsübertragung durch die Stadt Balingen gebe es grundsätzlich nur für speziell von der Stadt angemietete Räumlichkeiten, in der Bizerba-Arena beispielsweise den Stumpp-Business-Club.

Im Rahmen von Veranstaltungen, beispielsweise Fußballspielen, haben Vereine, etwa die TSG, jedoch laut Jenter auf privatrechtlicher Basis das Recht darüber zu entscheiden, wem Zutritt gewährt wird und wem nicht. Für ein Hausverbot bei Fußballspielen muss es laut Aussage von Frank Thumm, Leiter der Rechtsabteilung des Württembergsichen Fußballverbands, allerdings einen "nachvollziehbaren Grund" geben. Die Anforderungen dafür seinen nicht allzu hoch, es reiche aus, dass befürchtet wird, der Vereinsfriede könne gestört werden. Problematisch sind laut Thumm unbefristete Hausverbote.