Die traditionelle Neckartalradtour haben die Jedermänner der TSG Balingen nun wieder absolviert. Von der Bizerba-Arena aus ging es über Schömberg durch das Schlichemtal. In Irslingen wurde am roten Bänkle, das die Jedermänner gestiftet haben, eine Pause eingelegt. An der Schlichemklamm führte die Route durch Epfendorf und Oberndorf nach Sulz und über Horb der Eyach entlang bis Haigerloch, wo eine Kaffeepause eingelegt wurde, ehe die Schlussetappe über Owingen und Bisingen zu bewältigen war. Die Abschlusseinkehr war im "Seerosengarten" in Engstlatt. Kurz vor Sonnenuntergang wurde nach 110 Radkilometern Balingen erreicht. Foto: Privat