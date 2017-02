Balingen TSG gelingt die Generalprobe

"Balingen war in der ersten Hälfte in allen Belangen überlegen und hat zur Pause auch begünstigt durch zwei individuelle Fehler von uns absolut verdient mit 4:0 geführt. Wir wollten mitspielen, uns hat aber die Kompaktheit gefehlt", erkannte Albstadts Trainer Alexander Eberhart

"In der ersten Hälfte waren wir konsequent im Abschluss und haben wenig gegnerischen Ballbesitz zugelassen", lobte Balingens Cheftrainer Ralf Volkwein. "In der zweiten Halbzeit haben wir teilweise aber zu umständlich gespielt." So blieben die zweiten 45 Minuten, in denen in der Schlussphase Kevin Keller nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, für Balingen torlos. Stattdessen verkürzte Albstadt in der 53. Minute in Person von Pietro Fiorenza nach schönem Doppelpass mit Felix Loch noch zum 1:4. "Mit unseren zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Wir sind tiefer und kompakter gestanden, die Organisation war besser und wir haben nur noch wenig gegnerische Torchancen zugelassen", resümierte Eberhart nach der Partie. „In der Summe war das ein gelungener Test", fand Volkwein. "Auch wenn es nicht optimal war, dass wir im Training immer nur den halben Platz zur Verfügung hatten, weil gleich drei Mannschaften zusammen trainieren, bin ich mit unserer Vorbereitung zufrieden."

Zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang war auch der Trainer der Balinger zweiten Mannschaft, Dennis Söll, der mit seinem Team als "Vorspiel" zum Derby ein Testspiel gegen den Staffel-III-Landesligisten VfB Bösingen bestritt, das die Gäste am Ende mit 2:1 (1:1). gewannen. "In der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend und hatten viele Torabschlüsse", sagt Söll, der sah, wie Kenyan Price, die 1:0-Führung der Gäste zum 1:1-Halbzeitstand egalisierte. Im zweiten Durchgang gelang dem VfB dann noch der 2:1-Siegtreffer. "In der zweiten Hälfte konnten wir nicht mehr an die ersten 45 Minuten anknüpfen", so der Balinger Coach, "Wir nehmen jedoch die positiven Eindrücke mit und wollen auch weiter Gas geben."

Gleich zweimal im Einsatz war Landesligakonkurrent TSV Harthausen/Scher, der seine Testspiele mit gemischten Teams bestreitet. Am Samstag verloren die Scher-Kicker beim Bezirksligisten FV Rot-Weiß Ebingen mit 3:4, am gestrigen Sonntag ließen sie dann einen 4:0-Sieg beim B-Ligisten SG Roßwangen/Endingen folgen. "Wir stecken mitten in der Vorbereitung und trainieren fast täglich. Daher ist es ganz normal, dass wir körperlich noch nicht so fit sind", maß Harthausens Trainer Thomas Schaupp den Ergebnissen nicht so große Bedeutung zu.