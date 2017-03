Balingen TSG-Fußballer tragen bald Erima-Trikots

Balingen. Der entsprechende Ausrüstervertrag sei nun in der Firmenzentrale von Erima in Pfullendorf unterzeichnet worden, teilt die TSG mit. Eingeschlossen in die langfristig geplante Partnerschaft sei die gesamte Fußballabteilung des Vereins. Die neuen, "individuell designten" Trikots werden die Kicker von der nächsten Saison an tragen.

Man freue sich, so Erima-Regionalleiter Gorden Brockmann, dass sich die TSG, deren erste Mannschaft derzeit in der Oberliga auf dem fünften Tabellenplatz steht, für den Ausrüster aus Pfullingen entschieden habe. Neben vielen gemeinsamen Werten werde vor allem auch die räumliche Nähe die Partnerschaft positiv beeinflussen und tolle Projekte ermöglichen. Warum die TSG mit dem bisherigen, räumlich noch viel näher liegenden Ausrüster Uhlsport keine gemeinsame Zukunft mehr sah, teilte der Verein nicht mit.