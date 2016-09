Balingen TSG Balingen lädt zum "Loable-Cup"

Zehn Damenmannschaften nutzen den Wettbewerb, um sich zwei Wochen vor Rundenbeginn für die neue Saison einzuspielen. Das Teilnehmerfeld verspricht einen spannenden Turniertag.

Die gastgebenden Balinger TSG-Mädels treten in dieser Saison in der Bezirksliga Süd an und freuen sich, dass mit dem TSV Burladingen II ein künftiger Ligakonkurrent gemeldet hat. Drei A-Ligisten und fünf B-Ligisten komplettieren das Feld. Mit Pfrondorf und Rötenberg kommen zwei bekannte Teams, die in der Vorsaison in der Staffel der TSG die Plätze drei und vier belegten, und auch auf die neu formierte Spielgemeinschaft Frommern/Bickelsberg darf man gespannt sein. Burladingen III, Gruol, Dornhan, Leidringen und Winterlingen bereiten sich auf die Runde in der B-Klasse vor.

Wie im Vorjahr reisen die TSG-Damen um trainer Klaus Mannchen bereits am heutigen Samstag nach Horgenzell und treffen dort beim Oberschwaben-Cup auf Teams von der A-Klasse bis zur Oberliga.