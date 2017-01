Balingen Trump im Amt – regionale Firmen bangen

Derzeit stehen mehr als 400 Unternehmen aus der Region in Geschäftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten. Sie verfügen über eigene Produktionsstätten (18), betreiben Niederlassungen (53), haben Auslandsvertreter (75), liefern regelmäßig in die USA (242) oder beziehen von dort (88).

Die Ausfuhren baden-württembergischer Firmen in die Staaten betrugen in den ersten neun Monaten 2016 rund 17 Milliarden Euro. Das sind laut Daten des Statistischen Landesamts knapp zwölf Prozent aller Exporte aus Baden-Württemberg. Umgekehrt gibt es laut IHK-Untersuchungen 37 Beteiligungen von US-Firmen in der Region Neckar-Alb.

Sollten sich Möglichkeiten der hiesigen Unternehmen im Handel mit den USA verschlechtern, hätte dies deutliche Auswirkungen auf die Region. "Am Erfolg unseres Exportgeschäfts hängen Unternehmen, Innovationen und Arbeitsplätze. Sollten sich die USA künftig dem internationalen Warenhandel in der bisherigen Form verschließen, würden wir das bei uns zu spüren bekommen", so Erbe. Er hoffe, dass das seit dem Zweiten Weltkrieg enge und bewährte Miteinander zwischen den USA und Deutschland fortbestehen könne und sich auf wirtschaftlicher Ebene sogar noch vertiefen lasse. "Unser Verhältnis ist wie kaum ein anderes von Verständnis, Toleranz und Partnerschaft geprägt. Das gilt es zu erhalten", so Erbe.