Balingen Trotz Schwierigkeiten ein "ordentliches Jahr"

Die aktuelle Zinslage fasste er mit wenigen Worten zusammen: "Geld, das wir in die Bücher bekommen, macht uns nur Probleme. Wenn wir es bei der Bundesbank anlegen würden, müssten wir dafür bezahlen." Regulatorik, Verbraucherschutz und Niedrigzins fürden die Rahmenbedingungen immer weiter verschlechtern. Und selbst wenn die Zinsen wieder anziehen sollten, würde es für die Banken zunächst einmal schlechter, weil kurzfristige Anlagen sofort bezahlt werden müssten, es aber Jahre dauern werde, bis die langfristigen billigen Darlehen auslaufen: "Wir haben ganz schwierige Jahre vor uns." Dass die Kundeneinlagen zugenommen haben und so viele Wohnbaukredite vergeben wurden wie nie zuvor, stimme zuversichtlich. Die kürzlich veröffentlichte Prognose, dass in einigen Jahren nur noch die Hälfte der Banken übrig bleiben werde, kommentierte Schmid mit den Worten: "Wir werden bei den verbleibenden 250 sein. Daran arbeiten wir."