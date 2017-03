Balingen Trotz eines Unfalls setzte er sich ein

Zudem war er für rund 40 Jahre Kampfrichter bei Skirennen in den Alpen und im Allgäu. Er engagierte sich nicht nur aufgrund seiner Leidenschaft für den Skisport so vielseitig, sondern auch seine ausgeprägte Hilfsbereitschaft trieb ihn an.

Neben dem SC, seinem "Hauptverein", war Beilharz auch im Gesang-, Musik- und Obstverein aktiv. Zusätzlich leitete er noch im vergangenen Jahr eine Seniorengruppe im Albverein. Im TV Weilstetten wurde er für 60 Jahre Vereinstreue geehrt. Vor gut einem Jahr zeichnete ihn die Stadt Balingen bei der Sportlerehrung aus. Doch auch politisch mischte Beilharz mit: Er war 20 Jahre lang Mitglied des Weilstetter Ortschaftsrates.

Die Trauerfeier zur Bestattung beginnt am Montag, 20. März, um 13.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Weilstetten.