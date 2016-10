Balingen (det): Mein Freund, der Baum: Von zwei kleinkronigen Vogel-Kirschen in der Balinger Schwanenstraße ist nicht mehr viel übrig geblieben. Sie wurden abgesägt, weil ihnen die Trockenheit im Sommer zu stark zugesetzt hatte, wie Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler erklärt. Auch noch andere Bäume in der Innenstadt seien geschädigt, so dass auch sie gefällt würden. "Es werden aber wieder neue Bäume gepflanzt", versichert Köhler.