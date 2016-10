Balingen Trio bietet gesamte Palette

FC 07 hat nach Ausgleich passende Antwort parat

Bereits am Freitag wartete Verbandsligist FC 07 Albstadt mit einem beeindruckenden 3:1-Heimsieg gegen den TSV Berg auf. In der siebten Minute schoss Felix Loch Albstadt mit 1:0 in Führung. Doch Berg glich nach 26 Minuten aus, ehe die Nullsiebener mit einem Doppelpack noch vor der Pause auf 3:1 davonzog. "Wir haben nach dem Ausgleich die passende Reaktion gezeigt" freute sich der Albstädter Trainer Alexander Eberhart. "Das war erneut eine ganz starke Leistung von meinem Team. Wir hätten auch noch höher gewinnen können." Die starke Albstädter Leistung entging auch Bergs Trainer Adnan Sijaric nicht. "Albstadt hat ein bärenstarkes Umschaltspiel gezeigt." Doch für Sijaric waren auch eigene Unzulänglichkeiten Grund für die Niederlage: "Unser Spiel war eigentlich in Ordnung. Wir haben die Punkte aber leichtfertig hergegeben. Bei unseren vergebenen Chancen hatten wir nicht nur Pech, da hat auch Unvermögen eine große Rolle gespielt."

"Der Gegner hat sich mit Kampfgeist Punkt verdient"