Balingen Treffpunkt der Metaller

Balingen. "Wir sind immer am gleichen Platz. So lang es das ›Bang your Head‹ gibt, haben wir kein Jahr ausgelassen", erzählt Hardy Sauter. Mittlerweile werde das auch von einigen Festivalbesuchern erwartet: "Vor allem die Balinger, die aufs ›Bang‹ gehen, kommen gerne hier her. Die verlassen sich schon drauf."

Da die beiden aber keine Garantie auf ihren angestammten Platz haben, stellten sie ihren Partywagen bereits Sonntagnachts ab – drei Tage, bevor das eigentliche Festival begonnen hat. Kult ist das Camp von Sauter und Kirschbaum schon lange – bereits bevor sie vor drei Jahren ihrem Treff ein Upgrade verpasst haben. Bis dahin waren sie jahrelang mit einem großen Zelt auf dem Campingplatz nahe des Festivalgeländes vertreten. Sofas und andere "Luxusartikel" hatten sie schon damals dabei. Doch gerade bei schlechtem Wetter wie am Freitagnachmittag minimierte der damit verbundene Schlamm die von den Metallern geschätzte Gemütlichkeit. "Da musste dann einfach was Richtiges her" resümiert Kirschbaum. Ein Besucher stimmt ihm vom Sofa her zu: "Das war die beste Idee, die die beiden je hatten."

Zehn Wochen lang haben die beiden Balinger nahezu jeden Abend an dem alten Bauwagen gebaut, ehe das Gefährt 2015 Premiere feierte. Während andere Camper in Campingstühlen lauwarmes Bier schlürfen, erleben die Besucher von Sauter und Kirschbaum eine Portion "Festivalluxus". Der Bauwagen verfügt über eine Eckbank mit Tisch, eine Gefriertruhe, einen Schnapsspender und eine Musikanlage. An den Wänden hängen Blechschilder und Metal-Poster. Die Seitenwände lassen sich zu einer Art Terrasse herunterklappen, eine Plane hält bei Regen alle trocken.