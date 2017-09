Balingen Traumfänger und eine Tüte voller Wünsche

Vielfältig waren auch die Wünsche von Schulleiter Kettner, der zwei Schultüten gepackt hatte: In der Schülertüte steckten Wünsche wie Neugierde, Interesse oder Freude am Lernen. In der Elterntüte verbargen sich Anregungen wie Geduld, Freude am Motivieren oder auch Verständnis. Mit zwei Liedbeiträgen von Schülern der zweiten Klassen unter der Leitung von Konrektor Hans-Peter Abt wurde die freudige Atmosphäre betont. Schließlich ging es auch dann für die 38 Neulinge zur ersten Unterrichtsstunde bei den beiden Klassenlehrerinnen Stefanie Kid (1a) und Stefanie Feith (2b).