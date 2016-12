Balingen Transparenter – aber nur ein bisschen

Balingen. Was die künftige Handhabung des Öffentlichkeitsprinzips bei Vorberatungen in den Ausschüssen betrifft, hat das Gremium die etwas abgeschwächte, von der Stadtverwaltung eingebrachte Formulierung beschlossen: Demnach können Ausschusssitzungen öffentlich oder nichtöffentlich erfolgen, wobei der Schwerpunkt auf der öffentlichen Vorberatung liegen soll. Die SPD hatte stattdessen gefordert, dass die Vorberatungen in den Ausschüssen "in der Regel" öffentlich sein sollen.

Für die SPD-Formulierung stimmten neben den Genossen die FDP-Stadträte sowie drei der fünf Grünen – Peter Seifert war zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht in der Sitzung, Conny Richter stimmte als Fraktionssprecherin und als einzige der Grünen nicht dafür. Hätte sie den Arm gehoben, dann wäre der SPD-Vorschlag angenommen gewesen – gegen die Stimmen der CDU und der Freien Wähler sowie von Oberbürgermeister Helmut Reitemann.

Pointe am Rande: Im Kreistag des Zollernalbkreises hatte das Abstimmungsverhalten von zwei Grünen Ende Oktober dafür gesorgt, dass die Vorberatungen in den Ausschüssen weiterhin nichtöffentlich vonstatten gehen – dies, obwohl sich die Partei auf die Fahnen geschrieben hat, sich bundesweit für mehr Transparenz, Bürgerbeteiligung und Demokratie einsetzen zu wollen. "Damit ist es dann aber oft schnell vorbei, sobald man in der Verantwortung steht", unkte ein Vertreter einer anderen, durchaus regierungserfahrenen Partei am Rande der Gemeinderatssitzung in Balingen.