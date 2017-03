Balingen Trainerstimmen

Ralf Volkwein (TSG Balingen): "Ich habe uns zu Beginn sehr gut im Spiel gesehen. Wir hatten drei gute Chancen und hätten in Führung gehen müssen. Das haben wir versäumt, sonst hätte es ein anderes Spiel werden können. Nach 25 Minuten haben wir es nicht mehr so gut gespielt. Der Bahlinger SC ist dadurch besser ins Spiel gekommen. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance zugelassen. Mit dem ersten richtigen Torschuss in Halbzeit zwei ist Bahlingen das 1:0 geglückt. Zum Platzverweis kann ich nur sage, wenn das Rot ist, dann müssen jede Woche viele Teams zu zehnt spielen. Ich würde mir wünschen, dass alle drei Partien Oberliga-Niveau zeigen. Die blaue und die rote Mannschaft hatten es, die drei Herren in Schwarz nicht."